Руководитель ОП Кирилл Буданов и представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел переговоры с постоянным представителем ПРООН в Украине Ауке Лотсмой. Главными темами встречи стали дальнейшее взаимодействие, координация усилий и направление международной помощи на удовлетворение актуальных потребностей украинских громад.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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О чем говорили Буданов и представитель ПРООН

По словам главы ОП, важно наладить эффективное сотрудничество между органами государственной власти, местным самоуправлением и международными партнерами.

"Мы должны обеспечить эффективное взаимодействие между органами власти, местным самоуправлением и международными партнерами, чтобы помощь соответствовала определенным приоритетам государства и реальным запросам громад", — отметил он.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов подчеркнул, что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского продолжается системная работа с международными партнерами для укрепления государственной поддержки и расширения возможностей украинских громад. В частности, практический опыт ПРООН помогает укреплять потенциал громад, разрабатывать совместные проекты и привлекать финансирование для приоритетных инициатив.

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Встреча Кирилла Буданова и представителя ПРООН в Украине Ауке Лотсмы. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Полученные ресурсы планируется направлять на восстановление территорий, повышение их устойчивости и дальнейшее развитие. В конце встречи Буданов поблагодарил международных партнеров и доноров за поддержку Украины и сотрудничество в целях сохранения жизни людей и укрепления государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов провел встречу со студентами Ужгородского национального университета в формате открытого диалога. В ходе беседы обсудили суверенитет Украины, роль молодежи в развитии государства, будущее страны после окончания войны и политику в отношении ветеранов.

Недавно Кирилл Буданов подчеркнул важность взаимоуважения и диалога между представителями различных национальных громад в Украине. Он отметил, что все граждане, независимо от происхождения, культуры, языка или традиций, являются частью одной украинской нации и несут совместную ответственность за будущее государства.