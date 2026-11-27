Международная помощь и восстановление Украины: Буданов провел важную встречу
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел переговоры с постоянным представителем ПРООН в Украине Ауке Лотсмой. Главными темами встречи стали дальнейшее взаимодействие, координация усилий и направление международной помощи на удовлетворение актуальных потребностей украинских громад.
Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
О чем говорили Буданов и представитель ПРООН
По словам главы ОП, важно наладить эффективное сотрудничество между органами государственной власти, местным самоуправлением и международными партнерами.
"Мы должны обеспечить эффективное взаимодействие между органами власти, местным самоуправлением и международными партнерами, чтобы помощь соответствовала определенным приоритетам государства и реальным запросам громад", — отметил он.
Буданов подчеркнул, что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского продолжается системная работа с международными партнерами для укрепления государственной поддержки и расширения возможностей украинских громад. В частности, практический опыт ПРООН помогает укреплять потенциал громад, разрабатывать совместные проекты и привлекать финансирование для приоритетных инициатив.
Полученные ресурсы планируется направлять на восстановление территорий, повышение их устойчивости и дальнейшее развитие. В конце встречи Буданов поблагодарил международных партнеров и доноров за поддержку Украины и сотрудничество в целях сохранения жизни людей и укрепления государства.
Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов провел встречу со студентами Ужгородского национального университета в формате открытого диалога. В ходе беседы обсудили суверенитет Украины, роль молодежи в развитии государства, будущее страны после окончания войны и политику в отношении ветеранов.
Недавно Кирилл Буданов подчеркнул важность взаимоуважения и диалога между представителями различных национальных громад в Украине. Он отметил, что все граждане, независимо от происхождения, культуры, языка или традиций, являются частью одной украинской нации и несут совместную ответственность за будущее государства.