Міжнародна допомога та відновлення України: Буданов провів важливу зустріч
Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів переговори з постійним представником ПРООН в Україні Ауке Лотсмою. Головними темами зустрічі стали подальша взаємодія, координація зусиль та спрямування міжнародної допомоги на актуальні потреби українських громад.
Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Про що говорили Буданов і представник ПРООН
За словами керівника ОП, важливо налагодити ефективну співпрацю між органами державної влади, місцевим самоврядуванням і міжнародними партнерами.
"Маємо забезпечити ефективну взаємодію між органами влади, місцевим самоврядуванням і міжнародними партнерами, щоб допомога відповідала визначеним пріоритетам держави та реальним запитам громад", — зазначив він.
Буданов наголосив, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського триває системна робота з міжнародними партнерами для зміцнення підтримки держави та розширення можливостей українських громад. Зокрема, практичний досвід ПРООН допомагає посилювати спроможність громад, розробляти спільні проєкти та залучати фінансування для пріоритетних ініціатив.
Отримані ресурси планують спрямовувати на відновлення територій, підвищення їхньої стійкості та подальший розвиток. Наприкінці зустрічі Буданов подякував міжнародним партнерам і донорам за підтримку України та співпрацю задля збереження життя людей і зміцнення держави.
Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Ужгородського національного університету у форматі відкритого діалогу. Під час спілкування обговорили суверенітет України, роль молоді в розвитку держави, майбутнє країни після завершення війни та ветеранську політику.
Нещодавно Кирило Буданов наголосив на важливості взаємоповаги та діалогу між представниками різних національних спільнот в Україні. Він зазначив, що всі громадяни, незалежно від походження, культури, мови чи традицій, є частиною однієї української нації та мають спільну відповідальність за майбутнє держави.