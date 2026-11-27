Керівник ОП Кирило Буданов та представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів переговори з постійним представником ПРООН в Україні Ауке Лотсмою. Головними темами зустрічі стали подальша взаємодія, координація зусиль та спрямування міжнародної допомоги на актуальні потреби українських громад.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Про що говорили Буданов і представник ПРООН

За словами керівника ОП, важливо налагодити ефективну співпрацю між органами державної влади, місцевим самоврядуванням і міжнародними партнерами.

"Маємо забезпечити ефективну взаємодію між органами влади, місцевим самоврядуванням і міжнародними партнерами, щоб допомога відповідала визначеним пріоритетам держави та реальним запитам громад", — зазначив він.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов наголосив, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського триває системна робота з міжнародними партнерами для зміцнення підтримки держави та розширення можливостей українських громад. Зокрема, практичний досвід ПРООН допомагає посилювати спроможність громад, розробляти спільні проєкти та залучати фінансування для пріоритетних ініціатив.

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Зустріч Кирила Буданова та представника ПРООН в Україні Ауке Лотсми. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Отримані ресурси планують спрямовувати на відновлення територій, підвищення їхньої стійкості та подальший розвиток. Наприкінці зустрічі Буданов подякував міжнародним партнерам і донорам за підтримку України та співпрацю задля збереження життя людей і зміцнення держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Ужгородського національного університету у форматі відкритого діалогу. Під час спілкування обговорили суверенітет України, роль молоді в розвитку держави, майбутнє країни після завершення війни та ветеранську політику.

Нещодавно Кирило Буданов наголосив на важливості взаємоповаги та діалогу між представниками різних національних спільнот в Україні. Він зазначив, що всі громадяни, незалежно від походження, культури, мови чи традицій, є частиною однієї української нації та мають спільну відповідальність за майбутнє держави.