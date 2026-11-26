Очільник Офісу Президента Кирило Буданов зі студентами. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Ужгородського національного університету. Під час спілкування вони обговорили суверенітет України, роль молоді у розвитку держави, її майбутнє після завершення війни з РФ, а також ветеранську політику.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Буданов відвідав студентів Ужгородського університету

Очільник Офісу Президента повідомив, що зустріч із молоддю пройшла у форматі відкритого діалогу. Буданов позитивно відгукнувся про захід, він відзначив змістовність питань студентів та їх зацікавленість державотворчими процесами.

"Переконаний, що інтелектуальний потенціал молоді — один із найцінніших стратегічних ресурсів України. Наше завдання як держави — створити умови, за яких молоді українці зможуть реалізувати свої знання, таланти й амбіції у власній країні", — написав він.

Кирило Буданов переконаний, що успішне майбутнє України залежить від віри громадян у власні сили, розуміння власної ролі у суспільстві та готовності долучатись до спільної роботи. Він подякував молоді за змістовний діалог та побажав їм успіху.

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Допис Кирила Буданова. Скриншот: Facebook

Ми писали, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов відвідав клуб адаптивного ветеранського спорту в Ужгороді у середу, 25 листопада. У спортивному клубі "Гладіатор" українські ветерани займаються баскетболом, плаванням, силовими тренуваннями та стрільбою з лука.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов наголосив у четвер, 26 листопада, що національні спільноти в країні є невіддільною частиною українського суспільства та спільно відстоюють незалежність і свободу держави. На думку очільника Офісу Президента, довіра та самоповага — це основа єдності України.