Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив, що представники національних спільнот, попри різне походження, є невіддільною частиною українського народу та разом борються за незалежність і свободу держави. Це він заявив за підсумками участі у стратегічному круглому столі "Діалог заради єдності: держава та національні спільноти України", який відбувся у Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Буданова у Facebook.

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Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов закликав до взаємоповаги та діалогу між національними спільнотами

"Україна є спільним домом для всіх українців: для людей різних національностей, культур, мов і традицій. Ми можемо мати різне походження, але всі ми одна нація. Нас об’єднує спільна відповідальність за майбутнє нашої держави, її незалежність, свободу та безпеку", — зазначив керівник ОП.

За словами Буданова, внесок нацспільнот у протистояння російській агресії полягає не лише в участі у бойових діях, а й у допомозі Силам оборони та підтримці цивільного населення.

Під час заходу йшлося про захист прав представників різних національностей, підтримку освіти, культури та громадських ініціатив, а також механізми постійної взаємодії з державними інституціями.

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"Переконаний, що взаємоповага, довіра та готовність чути одне одного є основою нашої єдності", — підкреслив Буданов.

Також під час круглого столу обговорили питання пенсійного та грошового забезпечення родин представників національних спільнот, які загинули, захищаючи Україну під час АТО/ООС.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна та Польща мають будувати відносини на взаємному прощенні й визнанні трагічних сторінок спільної історії. Говорячи про Волинську трагедію, він наголосив: "Пробачаємо і просимо вибачення", а також закликав повернутися до підходу, про який домовлялися президенти двох країн наприкінці 1990-х років. Буданов нагадав, що Україна відкрила доступ до місць поховань для проведення ексгумацій, і зазначив, що кількість знайдених останків виявилася меншою, ніж дехто очікував.

Також Буданов пояснив, що російські війська атакують київські мости, намагаючись ускладнити логістику та постачання, необхідні для забезпечення українського фронту. За його словами, таким чином РФ прагне створити перешкоди для функціонування транспортної інфраструктури та максимально ускладнити життя українців. Водночас очільник Офісу президента зазначив, що попри пошкодження та обмеження руху столичні переправи продовжують стояти: "Ну, вони стоять і стоять".