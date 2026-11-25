Очільник Офісу Президента Кирило Буданов на заході "Діалог заради єдності". Фото: president.gov.ua

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов згадав Волинську трагедію та наголосив на важливості будувати відносини з Польщею на взаємному прощенні й історичній правді. Він також нагадав про відкриття доступу до місць поховань для проведення ексгумацій.

Про це Кирило Буданов заявив під час круглого столу "Діалог заради єдності", передає Новини.LIVE.

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Буданов про примирення Польщі та України

Глава ОП поділився, що Польща та Україна мають визнати трагічні історичні події та рухатись до взаємного примирення. На думку Буданова, Волинська трагедія потребує однозначної оцінки.

"Пробачаємо і просимо вибачення. Нам треба цю ідеологію вживати, бо інакше воно не має однозначної оцінки. Однозначна оцінка в тому, що це трагедія", — наголосив він.

Кирило Буданов повідомив, що під час загострення польсько-українських відносин він був на зустрічі в Польщі. Метою поїздок було обговорення суперечливих історичних питань і пошук шляхів їхнього врегулювання.

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"Я просто пропоную повернутися до рішення, до якого дійшли у свій час колишній президент Польщі й колишній президент України ще в кінці 90-х років. Коли почали про це говорити, про парадигму рішення, вона досить чітко сформована", — сказав він.

Окремо керівник Офісу президента нагадав, що Україна відкрила доступ до місць поховань для проведення ексгумацій.

"Україна відкрила доступ до поховань, в чому нас звинувачували досить довго. Ви знаєте, що вже рік точно буде ексгумація. До речі, кількість решток, яку з тих могил дістали, вона значна, але в значно нижчій цифрі, ніж багато хто хотів собі уявляти", — підсумував він.

Ми писали, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов також повідомив у середу, 25 листопада, що Кабінет міністрів України пом’якшив вимоги до бізнесу під час повітряної тривоги. Бізнес має час до 4 червня 2027 року, щоб адаптуватись до нових умов.

Новини.LIVE інформували, що Буданов у середу, 25 листопада, висловив свою думку щодо перспективи застосування українських балістичних ракет по Москві. Глава ОП вважає, що українська сторона "буде сподіватись на краще".