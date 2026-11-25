Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов прокоментував перспективи застосування українських балістичних ракет для ударів по Москві. Окремо він відзначив досягнення України в оборонній сфері, зокрема йдеться про використання ракет "Фламінго" по Кримському мосту.

Про це Буданов заявив під час заходу "Діалог заради єдності", відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Що Буданов сказав про застосування балістики

Кирило Буданов відповів на питання журналістки про перспективи застосування балістичних ракет по Москві.

"Давайте сподіватися на краще", — сказав Буданов.

Водночас він наголосив на результативності українських засобів ураження під час операції проти Кримського мосту. За його словами, як дрони, так і ракети продемонстрували успішне застосування.

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"Наші безпілотні літальні апарати, наші ракети, вони показали чудовий результат під час удару по Кримському мосту. Ракета "Фламінго", всім відома. Вона відпрацювала, всі бачать як", — сказав він.

Ми писали, що доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету Андрій Корецький та архітектор, експерт із містобудування Віктор Глеба прокоментували удари України 16–17 листопада по Кримському мосту на окупованому півострові. За їхніми словами, Сили оборони пошкодили важливі елементи споруди, через що відбулася деформація мосту.

Новини.LIVE інформували, що Міністр оборони України Євгеній Хмара зазначив, що росіяни наразі шукають спосіб прибрати пошкоджену конструкцію Кримського мосту із судноплавного проходу. Відомо, що обвал автомобільного прольоту перешкоджає руху суден.