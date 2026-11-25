Буданов высказался о перспективах применения баллистики по Москве
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал перспективы применения украинских баллистических ракет для нанесения ударов по Москве. Отдельно он отметил достижения Украины в оборонной сфере, в частности речь идет об использовании ракет "Фламинго" по Крымскому мосту.
Об этом Буданов заявил во время мероприятия "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
Что Буданов сказал о применении баллистических ракет
Кирилл Буданов ответил на вопрос журналистки о перспективах применения баллистических ракет по Москве.
"Давайте надеяться на лучшее", — сказал Буданов.
В то же время он подчеркнул результативность украинских средств поражения во время операции против Крымского моста. По его словам, как дроны, так и ракеты продемонстрировали успешное применение.
"Наши беспилотные летательные аппараты, наши ракеты — они показали отличный результат во время удара по Крымскому мосту. Ракета "Фламинго", всем известная. Она отработала, все видят как", — сказал он.
Мы писали, что доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий и архитектор, эксперт по градостроительству Виктор Глеба прокомментировали удары Украины 16–17 ноября по Крымскому мосту на оккупированном полуострове. По их словам, Силы обороны повредили важные элементы сооружения, из-за чего произошла деформация моста.
Новини.LIVE сообщили, что министр обороны Украины Евгений Хмара отметил, что россияне в настоящее время ищут способ убрать поврежденную конструкцию Крымского моста из судоходного прохода. Известно, что обвал автомобильного пролета препятствует движению судов.