Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал перспективы применения украинских баллистических ракет для нанесения ударов по Москве. Отдельно он отметил достижения Украины в оборонной сфере, в частности речь идет об использовании ракет "Фламинго" по Крымскому мосту.

Об этом Буданов заявил во время мероприятия "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Что Буданов сказал о применении баллистических ракет

Кирилл Буданов ответил на вопрос журналистки о перспективах применения баллистических ракет по Москве.

"Давайте надеяться на лучшее", — сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул результативность украинских средств поражения во время операции против Крымского моста. По его словам, как дроны, так и ракеты продемонстрировали успешное применение.

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"Наши беспилотные летательные аппараты, наши ракеты — они показали отличный результат во время удара по Крымскому мосту. Ракета "Фламинго", всем известная. Она отработала, все видят как", — сказал он.

Мы писали, что доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий и архитектор, эксперт по градостроительству Виктор Глеба прокомментировали удары Украины 16–17 ноября по Крымскому мосту на оккупированном полуострове. По их словам, Силы обороны повредили важные элементы сооружения, из-за чего произошла деформация моста.

Новини.LIVE сообщили, что министр обороны Украины Евгений Хмара отметил, что россияне в настоящее время ищут способ убрать поврежденную конструкцию Крымского моста из судоходного прохода. Известно, что обвал автомобильного пролета препятствует движению судов.