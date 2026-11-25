Глава Офиса Президента Кирилл Буданов на мероприятии «Диалог во имя единства». Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов упомянул о Волынской трагедии и подчеркнул важность построения отношений с Польшей на основе взаимного прощения и исторической правды. Он также напомнил об открытии доступа к местам захоронений для проведения эксгумаций.

Об этом Кирилл Буданов заявил во время круглого стола "Диалог ради единства", передает Новини.LIVE.

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Буданов о примирении Польши и Украины

Глава ОП поделился мнением, что Польша и Украина должны признать трагические исторические события и двигаться к взаимному примирению. По мнению Буданова, Волынская трагедия требует однозначной оценки.

"Мы прощаем и просим прощения. Нам нужно применять эту идеологию, иначе у этого события не будет однозначной оценки. Однозначная оценка заключается в том, что это трагедия", — подчеркнул он.

Кирилл Буданов сообщил, что во время обострения польско-украинских отношений он был на встрече в Польше. Целью поездок было обсуждение спорных исторических вопросов и поиск путей их урегулирования.

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"Я просто предлагаю вернуться к решению, к которому в свое время пришли бывший президент Польши и бывший президент Украины еще в конце 90-х годов. Когда начали об этом говорить, о парадигме решения, она была достаточно четко сформирована", — сказал он.

Отдельно глава Офиса президента напомнил, что Украина открыла доступ к местам захоронений для проведения эксгумаций.

"Украина открыла доступ к захоронениям, в чём нас обвиняли довольно долго. Вы знаете, что уже год точно будет проводиться эксгумация. Кстати, количество останков, извлеченных из тех могил, значительное, но значительно меньше, чем многие хотели себе представить", — подытожил он.

Мы писали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов также сообщил в среду, 25 ноября, что Кабинет министров Украины смягчил требования к бизнесу во время воздушной тревоги. У бизнеса есть время до 4 июня 2027 года, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Новини.LIVE сообщали, что Буданов в среду, 25 ноября, высказал своё мнение относительно перспективы применения украинских баллистических ракет по Москве. Глава ОП считает, что украинская сторона "будет надеяться на лучшее".