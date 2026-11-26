Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что представители национальных общин, несмотря на разное происхождение, являются неотъемлемой частью украинского народа и вместе борются за независимость и свободу государства. Об этом он заявил по итогам участия в стратегическом круглом столе "Диалог во имя единства: государство и национальные общины Украины", который состоялся в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Буданова в Facebook.

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Пост Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов призвал к взаимоуважению и диалогу между национальными общинами

"Украина — общий дом для всех украинцев: для людей разных национальностей, культур, языков и традиций. Мы можем иметь разное происхождение, но все мы — одна нация. Нас объединяет общая ответственность за будущее нашего государства, его независимость, свободу и безопасность", — отметил глава ОП.

По словам Буданова, вклад национальных общин в противостояние российской агрессии заключается не только в участии в боевых действиях, но и в помощи Силам обороны и поддержке гражданского населения.

В ходе мероприятия речь шла о защите прав представителей разных национальностей, поддержке образования, культуры и общественных инициатив, а также о механизмах постоянного взаимодействия с государственными институтами.

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"Убежден, что взаимоуважение, доверие и готовность слышать друг друга являются основой нашего единства", — подчеркнул Буданов.

Также в ходе круглого стола обсудили вопросы пенсионного и денежного обеспечения семей представителей национальных общин, погибших, защищая Украину во время АТО/ООС.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина и Польша должны строить отношения на взаимном прощении и признании трагических страниц общей истории. Говоря о Волынской трагедии, он подчеркнул: "Прощаем и просим прощения", а также призвал вернуться к подходу, о котором договаривались президенты двух стран в конце 1990-х годов. Буданов напомнил, что Украина открыла доступ к местам захоронений для проведения эксгумаций, и отметил, что количество найденных останков оказалось меньше, чем некоторые ожидали.

Также Буданов пояснил, что российские войска атакуют киевские мосты, пытаясь затруднить логистику и снабжение, необходимые для обеспечения украинского фронта. По его словам, таким образом РФ стремится создать препятствия для функционирования транспортной инфраструктуры и максимально усложнить жизнь украинцев. В то же время глава Офиса президента отметил, что, несмотря на повреждения и ограничения движения, столичные переправы продолжают стоять: "Ну, они стоят и стоят".