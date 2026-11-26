Глава Офиса Президента Кирилл Буданов со студентами. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу со студентами Ужгородского национального университета. В ходе беседы они обсудили суверенитет Украины, роль молодежи в развитии государства, его будущее после окончания войны с РФ, а также политику в отношении ветеранов.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Буданов посетил студентов Ужгородского университета

Глава Офиса Президента сообщил, что встреча с молодежью прошла в формате открытого диалога. Буданов положительно отозвался о мероприятии, отметив содержательность вопросов студентов и их заинтересованность в государственных процессах.

"Убежден, что интеллектуальный потенциал молодежи — один из самых ценных стратегических ресурсов Украины. Наша задача как государства — создать условия, при которых молодые украинцы смогут реализовать свои знания, таланты и амбиции в собственной стране", — написал он.

Кирилл Буданов убежден, что успешное будущее Украины зависит от веры граждан в собственные силы, понимания своей роли в обществе и готовности присоединяться к совместной работе. Он поблагодарил молодежь за содержательный диалог и пожелал им успехов.

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Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Мы писали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов посетил клуб адаптивного ветеранского спорта в Ужгороде в среду, 25 ноября. В спортивном клубе "Гладиатор" украинские ветераны занимаются баскетболом, плаванием, силовыми тренировками и стрельбой из лука.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов подчеркнул в четверг, 26 ноября, что национальные общины в стране являются неотъемлемой частью украинского общества и совместно отстаивают независимость и свободу государства. По мнению главы Офиса Президента, доверие и самоуважение — это основа единства Украины.