Буданов посетил клуб адаптивного ветеранского спорта на Закарпатье
Адаптивный спорт помогает украинским ветеранам вернуться к активной жизни после сложных испытаний. Во время поездки в Ужгород глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил спортивный клуб "Гладиатор". Там ветераны занимаются баскетболом на колясках, плаванием, стрельбой из лука и силовыми тренировками.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём посте в среду, 25 ноября, пишет Новини.LIVE.
Буданов о визите в спортклуб для ветеранов на Закарпатье
Клуб "Гладиатор" Буданов назвал одним из самых мощных центров адаптивного ветеранского спорта на Закарпатье. По его словам, ветераны серьезно тренируются и демонстрируют реальные результаты.
Отдельно руководитель ОПУ рассказал историю одного из ветеранов. После увольнения со службы по инвалидности мужчина на полтора года выпал из жизни, в частности столкнулся с алкоголем и отчаянием. Однако именно занятия спортом помогли ему вернуться к семье и полноценной жизни.
Буданов также подчеркнул значение адаптивного ветеранского спорта и поблагодарил Федерацию адаптивных видов спорта за её работу:
"Итак, адаптивный ветеранский спорт — это опора и общая сила, которая возвращает к активной жизни. Благодарен Федерации адаптивных видов спорта за системную работу. Работаем дальше".
Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов подчеркнул необходимость распространения опыта адаптивного ветеранского спорта во всех регионах Украины. По его словам, такие занятия помогают военным не только восстанавливать физическое здоровье, но и возвращаться к активной социальной жизни.
Также мы писали, что во время визита в Ужгород Буданов встретился с ветеранами и спортсменами областной Федерации адаптивных видов спорта, а также посетил тренировку по баскетболу на инвалидных колясках. Кроме того, глава ОПУ пообщался со студентами Ужгородского национального университета о суверенитете, послевоенном будущем страны и политике в отношении ветеранов. По словам Буданова, молодежь разделяет мнение о важности сохранения внутреннего единства и надежного тыла.