Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита на Закарпатье. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Адаптивный спорт помогает украинским ветеранам вернуться к активной жизни после сложных испытаний. Во время поездки в Ужгород глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил спортивный клуб "Гладиатор". Там ветераны занимаются баскетболом на колясках, плаванием, стрельбой из лука и силовыми тренировками.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём посте в среду, 25 ноября, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Буданов о визите в спортклуб для ветеранов на Закарпатье

Клуб "Гладиатор" Буданов назвал одним из самых мощных центров адаптивного ветеранского спорта на Закарпатье. По его словам, ветераны серьезно тренируются и демонстрируют реальные результаты.

Отдельно руководитель ОПУ рассказал историю одного из ветеранов. После увольнения со службы по инвалидности мужчина на полтора года выпал из жизни, в частности столкнулся с алкоголем и отчаянием. Однако именно занятия спортом помогли ему вернуться к семье и полноценной жизни.

Буданов также подчеркнул значение адаптивного ветеранского спорта и поблагодарил Федерацию адаптивных видов спорта за её работу:

Читайте также:

"Итак, адаптивный ветеранский спорт — это опора и общая сила, которая возвращает к активной жизни. Благодарен Федерации адаптивных видов спорта за системную работу. Работаем дальше".

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов подчеркнул необходимость распространения опыта адаптивного ветеранского спорта во всех регионах Украины. По его словам, такие занятия помогают военным не только восстанавливать физическое здоровье, но и возвращаться к активной социальной жизни.

Также мы писали, что во время визита в Ужгород Буданов встретился с ветеранами и спортсменами областной Федерации адаптивных видов спорта, а также посетил тренировку по баскетболу на инвалидных колясках. Кроме того, глава ОПУ пообщался со студентами Ужгородского национального университета о суверенитете, послевоенном будущем страны и политике в отношении ветеранов. По словам Буданова, молодежь разделяет мнение о важности сохранения внутреннего единства и надежного тыла.