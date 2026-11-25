Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул необходимость расширения возможностей для занятий адаптивным спортом с целью поддержки ветеранов и их социальной адаптации. Он отметил, что адаптивный спорт не только способствует физической реабилитации, но и возвращает ветеранов к активной социальной жизни.

Об этом Буданов написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Пост Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов объяснил, почему адаптивный спорт важен для ветеранов

"Мы должны распространить этот опыт по всей стране", — подчеркнул глава ОП

О важности развития адаптивного спорта Буданов рассказал после встречи с ветеранами в Закарпатье. В Ужгороде глава ОП посетил тренировку по баскетболу на инвалидных колясках, а также пообщался с военными и спортсменами областной Федерации адаптивных видов спорта.

Буданов отметил силу духа участников тренировки и подчеркнул, что регулярно встречается с ветеранами во время рабочих поездок по Украине.

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Как писали Новини.LIVE, Буданов призвал руководителей областей и громад открыто сообщать о трудностях, возникающих в регионах после российских атак, в частности о повреждениях инфраструктуры. Он подчеркнул, что замалчивание таких проблем лишь затрудняет их решение, тогда как своевременная реакция местных властей помогает поддерживать стабильность в тылу. По словам главы Офиса президента, от работы энергетиков, медиков, коммунальщиков, педагогов и предпринимателей зависит устойчивость фронта.

Также Буданов предупредил, что Россия активизировала информационные операции, направленные на ослабление украинского общества и дестабилизацию ситуации внутри страны. Для этого Москва использует пропаганду, ложные сообщения, манипуляции и агентов влияния, пытаясь спровоцировать внутренний кризис, в частности в сфере государственного управления и силового блока. Глава Офиса президента также подчеркнул роль журналистов в противодействии дезинформации и сохранении доверия общества.