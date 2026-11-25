Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив на необхідності розширення можливостей для занять адаптивним спортом з метою підтримки ветеранів та їхньої соціальної адаптації. Він зазначив, що адаптивний спорт не лише сприяє фізичній реабілітації, а й повертає ветеранів до активного соціального життя.

Про це Буданов написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов пояснив, чому адаптивний спорт важливий для ветеранів

"Маємо масштабувати цей досвід по всій країні", — наголосив керівник ОП

Про важливість розвитку адаптивного спорту Буданов розповів після зустрічі з ветеранами на Закарпатті. В Ужгороді керівник ОП побував на тренуванні з баскетболу на кріслах колісних, а також поспілкувався з військовими та спортсменами обласної Федерації адаптивних видів спорту.

Буданов відзначив силу духу учасників тренування та наголосив, що регулярно зустрічається з ветеранами під час робочих поїздок Україною.

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Як писали Новини.LIVE, Буданов закликав очільників областей і громад відкрито повідомляти про труднощі, які виникають у регіонах після російських атак, зокрема пошкодження інфраструктури. Він наголосив, що замовчування таких проблем лише ускладнює їхнє розв'язання, тоді як своєчасна реакція місцевої влади допомагає підтримувати стабільність тилу. За словами керівника Офісу президента, від роботи енергетиків, медиків, комунальників, освітян та підприємців залежить стійкість фронту.

Також Буданов попередив, що Росія активізувала інформаційні операції, спрямовані на послаблення українського суспільства та дестабілізацію ситуації всередині країни. Для цього Москва використовує пропаганду, неправдиві повідомлення, маніпуляції та агентів впливу, намагаючись спровокувати внутрішню кризу, зокрема в державному управлінні та силовому блоці. Керівник Офісу президента також наголосив на ролі журналістів у протидії дезінформації та збереженні довіри суспільства.