Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту на Закарпаття. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Адаптивний спорт допомагає українським ветеранам повертатися до активного життя після складних випробувань. Під час поїздки до Ужгорода керівник Офісу президента Кирило Буданов побував у спортивному клубі "Гладіатор". Там ветерани займаються баскетболом на кріслах колісних, плаванням, стрільбою з лука та силовими тренуваннями.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму дописі у середу, 25 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Буданов про візит до спортклубу для ветеранів на Закарпатті

Клуб "Гладіатор" Буданов назвав одним із найпотужніших осередків адаптивного ветеранського спорту на Закарпатті. За його словами, ветерани серйозно тренуються та демонструють реальні результати.

Окремо керівник ОПУ розповів історію одного з ветеранів. Після звільнення зі служби через інвалідність чоловік на півтора року випав із життя, зокрема зіткнувся з алкоголем та зневірою. Однак саме заняття спортом допомогли йому повернутися до родини та повноцінного життя.

Буданов також наголосив на значенні адаптивного ветеранського спорту та подякував Федерації адаптивних видів спорту за її роботу:

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"Тож адаптивний ветеранський спорт — це опора і спільна сила, яка повертає до активного життя. Вдячний Федерації адаптивних видів спорту за системну роботу. Працюємо далі".

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов наголосив на необхідності поширювати досвід адаптивного ветеранського спорту в усіх регіонах України. За його словами, такі заняття допомагають військовим не лише відновлювати фізичне здоров’я, а й повертатися до активного соціального життя.

Також ми писали, що під час візиту до Ужгорода Буданов зустрівся з ветеранами та спортсменами обласної Федерації адаптивних видів спорту, а також відвідав тренування з баскетболу на кріслах колісних. Крім того, керівник ОПУ поспілкувався зі студентами Ужгородського національного університету про суверенітет, повоєнне майбутнє країни та ветеранську політику. За словами Буданова, молодь поділяє думку про важливість збереження внутрішньої єдності та надійного тилу.