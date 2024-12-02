Шольц рассказал, что на самом деле в его чемодане, который стал мемом

Металлический чемодан Шольца — что на самом деле в нем было
Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что на самом деле было в его металлическом чемодане. По сети о нем распространилось множество мемов.
Об этом Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент Новини.LIVE.
Металлический чемодан Шольца
Шольц отметил, что хранит в своем чемодане личные вещи. По его словам, люди обычно берут их с собой в дорогу.
Мемы о чемодане
Чемодан Шольца вызвал обсуждение и стал предметом мемов в интернете.
Напомним, 2 декабря Шольц совершил визит в Киев. Он рассказал о поддержке Германией Украины.
Также Шольц не ответил на просьбу Киева по поставкам ракет Taurus и обошел вопрос о пути Украины в НАТО.
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