Шольц рассказал, что на самом деле в его чемодане, который стал мемом

Олаф Шольц в Киеве. Фото: Tagesschau

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что на самом деле было в его металлическом чемодане. По сети о нем распространилось множество мемов.

Об этом Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Металлический чемодан Шольца

Шольц отметил, что хранит в своем чемодане личные вещи. По его словам, люди обычно берут их с собой в дорогу.

Мемы о чемодане

Чемодан Шольца вызвал обсуждение и стал предметом мемов в интернете.

Мем о чемодане Шольца. Фото: соцсети

Мем о чемодане Шольца. Фото: соцсети

Мем о чемодане Шольца. Фото: соцсети

Мем о чемодане Шольца. Фото: соцсети

Напомним, 2 декабря Шольц совершил визит в Киев. Он рассказал о поддержке Германией Украины.

Также Шольц не ответил на просьбу Киева по поставкам ракет Taurus и обошел вопрос о пути Украины в НАТО.