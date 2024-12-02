Шольц розповів, що насправді в його валізі, яка стала мемом

Металева валіза Шольца — що насправді в ній було
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що насправді було в його металевій валізі. Мережею про неї поширилося безліч мемів.
Про це Олаф Шольц розповів на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент Новини.LIVE.
Металева валіза Шольца
Шольц наголосив, що зберігає у своїй валізі особисті речі. За його словами, люди зазвичай беруть їх із собою в дорогу.
Меми про валізу
Валіза Шольца викликала обговорення та стала предметом мемів в інтернеті.
Нагадаємо, 2 грудня Шольц здійснив візит до Києва. Він розповів про підтримку Німеччиною України.
Також Шольц не відповів на прохання Києва щодо постачання ракет Taurus і оминув питання про шлях України до НАТО.
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