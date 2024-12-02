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Металева валіза Шольца — що насправді в ній було

2 грудня 2024 18:58
Аркадій Пастула - Редактор
Шольц розповів, що насправді в його валізі, яка стала мемом
Олаф Шольц у Києві. Фото: Tagesschau
Аркадій Пастула - Редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що насправді було в його металевій валізі. Мережею про неї поширилося безліч мемів. 

Про це Олаф Шольц розповів на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Металева валіза Шольца

Шольц наголосив, що зберігає у своїй валізі особисті речі. За його словами, люди зазвичай беруть їх із собою в дорогу.

Меми про валізу

Валіза Шольца викликала обговорення та стала предметом мемів в інтернеті.

Візит Олафа Шольца дл України
Мем про валізу Шольца. Фото: соцмережі
Мем про Олафа Шольца
Мем про валізу Шольца. Фото: соцмережі
Мем про валізу Олафа Шольца
Мем про валізу Шольца. Фото: соцмережі
Валіза Шольца
Мем про валізу Шольца. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 2 грудня Шольц здійснив візит до Києва. Він розповів про підтримку Німеччиною України.

Також Шольц не відповів на прохання Києва щодо постачання ракет Taurus і оминув питання про шлях України до НАТО.

Німеччина меми Україна політики Олаф Шольц

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