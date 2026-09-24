Прогноз погоды в Украине на завтра 25 сентября от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 сентября, ожидается с переменной облачностью. Местами температура воздуха ночью опустится до +2 °С. Кроме того, местами синоптики прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

Местами возможен небольшой дождь на северо-западе, ночью и на северо-востоке. В восточных регионах ночью и утром местами туман.

Погода в Украине 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +14...+19 °С. В Карпатах ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, осадки постепенно сместятся на север и северо-запад Украины. Кроме того, местами ожидается потепление.

Ранее мы писали, что в этом году зима в Украине ожидается с кратковременными волнами холода и снегопадов. Самая низкая температура воздуха ожидается в январе.