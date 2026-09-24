Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Местами похолодает до +2 °С: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Местами похолодает до +2 °С: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
24 сентября 2026 18:58
Прогноз погоды в Украине на завтра 25 сентября от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 сентября, ожидается с переменной облачностью. Местами температура воздуха ночью опустится до +2 °С. Кроме того, местами синоптики прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

Местами возможен небольшой дождь на северо-западе, ночью и на северо-востоке. В восточных регионах ночью и утром местами туман.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Погода в Украине 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +14...+19 °С. В Карпатах ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, осадки постепенно сместятся на север и северо-запад Украины. Кроме того, местами ожидается потепление.

Ранее мы писали, что в этом году зима в Украине ожидается с кратковременными волнами холода и снегопадов. Самая низкая температура воздуха ожидается в январе.

погода Укргидрометцентр похолодание дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации