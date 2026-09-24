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Главная Новости дня Дожди сместятся и станет теплее: прогноз синоптика Диденко на завтра

Дожди сместятся и станет теплее: прогноз синоптика Диденко на завтра

Ua ru
24 сентября 2026 13:13
Прогноз погоды в Украине на завтра 25 сентября от синоптика Наталки Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 сентября, ожидается дождливой в нескольких областях. Осадки постепенно сместятся на север и северо-запад. При этом температура воздуха начнет повышаться.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

В центральных областях, в восточной части и на юге Украины завтра ожидается погода без значительных осадков. Кроме того, возможны солнечные прояснения.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Погода в Украине 25 сентября. Фото: Meteopost

Дожди, преимущественно небольшие, пройдут в западных областях и на севере, а также местами в Винницкой области.

Температура воздуха в течение дня +15...+19 °С, в южной части +20...+22 °С. Немного прохладнее будет в западных областях — днём +12...+16. В ночные часы практически повсеместно +5...+10 °С.

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В столице также ожидается потепление — до +15...+17 °С. Существенных осадков не предвидится, но по области еще возможны небольшие дожди.

Как писали Новини.LIVE, 24 сентября на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Солнечная активность будет низкой, но сохраняется вероятность вспышек М-класса.

А зима на большей части территории Европы может оказаться теплее многолетних климатических показателей. В то же время в Украине не исключают периодов похолодания и снегопадов.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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