Прогноз погоди в Україні на завтра 25 вересня від синоптика Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 25 вересня, очікується з дощами у декількох областях. Опади поступово змістяться на північ та північний захід. Водночас температура повітря почне підвищуватися.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 25 вересня

У центральних областях, у східній частині та на півдні України завтра очікується погода без істотних опадів. Крім того, можливі сонячні прояснення.

Погода в Україні 25 вересня. Фото: Meteopost

Дощі, переважно невеликі, пройдуть у західних областях та на півночі, а також місцями на Вінниччині.

Температура повітря упродовж дня +15...+19 °С, у південній частині +20...+22 °С. Трохи свіжіше буде у західних областях — вдень +12...+16. У нічні години практично повсюди +5...+10 °С.

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У столиці також очікується потепління — до +15...+17 °С. Істотних опадів не передбачається, але по області ще можливі невеликі дощі.

Як писали Новини.LIVE, 24 вересня на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Сонячна активність буде низькою, але зберігається ймовірність спалахів М-класу.

А зима на більшій частині території Європи може виявитися теплішою за багаторічні кліматичні показники. Водночас в Україні не виключають періодів похолодання та снігопадів.