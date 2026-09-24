Прогноз погоди в Україні на завтра 25 вересня від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 25 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Місцями температура повітря вночі знизиться до +2 °С. Крім того, подекуди синоптики прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 25 вересня

Місцями невеликий дощ можливий на північному заході, вночі і на північному сході. У східних регіонах вночі та зранку подекуди туман.

Погода в Україні 25 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +14...+19 °С. У Карпатах вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

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