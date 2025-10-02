Видео
Жительница Херсона участвовала в "референдуме" — какой приговор

Жительница Херсона участвовала в "референдуме" — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 01:03
Суд назначил 8 лет тюрьмы женщине, которая помогала оккупантам проводить незаконный референдум на Херсонщине
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Судья вынес обвинительный приговор жительнице Херсонщины, которая участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" о присоединении к РФ. Она участвовала в работе так называемой "участковой избирательной комиссии".

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Детали дела

Мешканка Херсонщині брала участь у "референдумі" — який вирок - фото 1
Информация о приговоре суда для коллаборационистки. Фото: Херсонская областная прокуратура

Женщина признана виновной в коллаборационизме и приговорена к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд постановил лишить ее на десять лет права занимать государственные должности, а также заниматься деятельностью, связанной с выборами и референдумами.

Прокуроры доказали, что в сентябре 2022 года обвиняемая участвовала в работе так называемой "участковой избирательной комиссии", обходя жилые дома жителей Никольского и предлагая им голосовать за присоединение региона к Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонщины ВСУ и спецслужбы Украины ликвидировали коллаборациониста Владимира Леонтьева, который был так называемым "председателем Совета депутатов". Он уничтожен дроном типа "Баба-яга".

Также в Запорожской области наказали мужчину, который согласился работать на российские спецслужбы и корректировал удары.

суд Херсон Херсонская область Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
