Суд призначив 8 років тюрми жінці, що допомагала окупантам проводити незаконний референдум на Херсонщині

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Суддя виніс обвинувальний вирок мешканці Херсонщини, яка брала участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" про приєднання до РФ. Вона брала участь в роботі так званої "дільничої виборчої комісії".

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Інформація про вирок суду для колаборантки. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жінку визнано винною у колабораціонізмі й засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, суд постановив позбавити її на десять років права обіймати державні посади, а також займатися діяльністю, пов'язаною з виборами та референдумами.

Прокурори довели, що у вересні 2022 року обвинувачена брала участь в роботі так званої "дільничої виборчої комісії", обходячи житлові будинки мешканців Микільського і пропонуючи їм голосувати за приєднання регіону до Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій території Херсонщини ЗСУ та спецслужби України ліквідували колаборанта Володимира Леонтьєва, що був так званим "головою Ради депутатів". Його знищено дроном типу "Баба-яга".

Також у Запорізькій області покарали чоловіка, який погодився працювати на російські спецслужби та коригував удари.