Главная Новости дня Мерц заявил, что Украина не должна капитулировать в войне

Мерц заявил, что Украина не должна капитулировать в войне

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:23
Мерц заявил, что война в Украине должна завершиться не капитуляцией
Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все хотят окончания войны в Украине, однако не любой ценой. По его словам, Киев не должен капитулировать.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 27 августа.

Читайте также:

Война в Украине

Известно, что Мерц, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск находятся в Молдове по случаю Дня независимости страны.

Немецкий канцлер говорил о войне в Украине. По его словам, в случае капитуляции российский диктатор Владимир Путин будет готовиться к новой агрессии.

Мерц отметил, что война должна закончиться, но не любой ценой.

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", — говорит он.

Напомним, в МИД Германии призвали Путина как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что его страна взяла на себя обязательства в течение двух лет предоставлять Украине финансовую помощь.

Германия война Украина Россия Фридрих Мерц
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
