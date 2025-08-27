Мерц заявив, що війна в Україні повинна завершитися не капітуляцією

Мерц заявив, що Україна не повинна капітулювати у війні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть закінчення війни в Україні, однак не за будь-яку ціну. За його словами, Київ не повинен капітулювати.
Про це повідомляє The Guardian у середу, 27 серпня.
Війна в Україні
Відомо, що Мерц, лідер Франції Емманюель Макрон та премʼєр Польщі Дональд Туск перебувають в Молдові з нагоди Дня незалежності країни.
Німецький канцлер говорив про війну в Україні. За його словами, у випадку капітуляції російський диктатор Володимир Путін буде готуватися до нової агресії.
Мерц зауважив, що війна повинна закінчитися, але не за будь-яку ціну.
"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", — каже він.
Нагадаємо, у МЗС Німеччини закликали Путіна якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.
Раніше міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що його країна взяла на себе зобовʼязання упродовж двох років надавати Україні фінансову допомогу.
Читайте Новини.LIVE!