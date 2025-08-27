Мерц заявив, що війна в Україні повинна завершитися не капітуляцією

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть закінчення війни в Україні, однак не за будь-яку ціну. За його словами, Київ не повинен капітулювати.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 27 серпня.

Відомо, що Мерц, лідер Франції Емманюель Макрон та премʼєр Польщі Дональд Туск перебувають в Молдові з нагоди Дня незалежності країни.

Німецький канцлер говорив про війну в Україні. За його словами, у випадку капітуляції російський диктатор Володимир Путін буде готуватися до нової агресії.

Мерц зауважив, що війна повинна закінчитися, але не за будь-яку ціну.

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", — каже він.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини закликали Путіна якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що його країна взяла на себе зобовʼязання упродовж двох років надавати Україні фінансову допомогу.