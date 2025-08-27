Відео
Головна Новини дня Мерц заявив, що Україна не повинна капітулювати у війні

Мерц заявив, що Україна не повинна капітулювати у війні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 21:23
Мерц заявив, що війна в Україні повинна завершитися не капітуляцією
Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть закінчення війни в Україні, однак не за будь-яку ціну. За його словами, Київ не повинен капітулювати.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 27 серпня.

Війна в Україні

Відомо, що Мерц, лідер Франції Емманюель Макрон та премʼєр Польщі Дональд Туск перебувають в Молдові з нагоди Дня незалежності країни.

Німецький канцлер говорив про війну в Україні. За його словами, у випадку капітуляції російський диктатор Володимир Путін буде готуватися до нової агресії.

Мерц зауважив, що війна повинна закінчитися, але не за будь-яку ціну.

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", — каже він.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини закликали Путіна якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що його країна взяла на себе зобовʼязання упродовж двох років надавати Україні фінансову допомогу.

Німеччина війна Україна Росія Фрідріх Мерц
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
