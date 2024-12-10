Удары по России — кандидат в канцлеры ФРГ Мерц поддержал идею, но выдвинул условия

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц отметил важность трансатлантической координации между странами Европы и США касаемо ударов Украины по территории России. Об использовании ракет Taurus пока речь не идет.

Об этом лидер Христианско-демократического союза заявил в интервью Welt.

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Позиция Мерца касаемо ударов по РФ

Мерц в интервью заявил о важности координации Европы и США касаемо ударов Украины по военным объектам в России. В ходе визита в Киев он выразил поддержку такой инициативе.

"Должен быть единый трансатлантический ответ", — отметил Мерц, критикуя ограничения, которые Германия устанавливает на использование дальнобойного оружия, и призвал к пересмотру такой политики.

О возможности передачи Украине немецких ракет Taurus, способных поражать цели на значительных расстояниях, Мерц указал на необходимость тщательного анализа. Он сказал, что подготовка украинских военных к работе с этой системой может занять не менее четырех месяцев.

Политик также подчеркнул, что Россия реагирует на дипломатические усилия только последующей эскалацией, и добавил, что любые мирные переговоры должны учитывать интересы Украины, а не отвечать требованиям Кремля.

Ранее мы писали, что более 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus. А Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потребностях страны в ракетах Taurus.