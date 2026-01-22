Германия и Европа растратили свой экономический потенциал — Мерц в Давосе

Канцлер Германии Фридрих Мерц на форуме в Давосе. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об утраченном экономическом потенциале Европы и ФРГ. По его словам, ситуация требует решительных изменений в подходах к развитию и управлению.

Об этом Фридрих Мерц сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Мерц об утраченном потенциале Европы

Фридрих Мерц заявил, что Германия и Европа потеряли свой невероятный потенциал.

По его мнению, это произошло из-за затягивания реформ и ограничения предпринимательской свободы.

"Мы осознаем эти проблемы. И Германия, и Европа потеряли невероятный потенциал роста в последние годы. Затягивая реформы и чрезмерно ограничивая предпринимательские свободы и личную ответственность. Мы сейчас это изменим.

Мы должны существенно сократить бюрократию в Европе. Единый рынок когда-то создавался как самая конкурентная экономическая зона в мире, но вместо этого мы стали мировыми чемпионами чрезмерного регулирования. Это должно закончиться", — подчеркнул Мерц.

Недавно Мерц заявил, что немецкие войска могут быть размещены в соседней с Украиной страной НАТО.

Напомним, что в новогодней речи Мерц назвал Россию угрозой для Европы.