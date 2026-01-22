Германия и Европа растратили свой экономический потенциал — Мерц в Давосе

Мерц признал проблемы в экономике Европы и Германии — что сказал
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об утраченном экономическом потенциале Европы и ФРГ. По его словам, ситуация требует решительных изменений в подходах к развитию и управлению.
Об этом Фридрих Мерц сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Мерц об утраченном потенциале Европы
Фридрих Мерц заявил, что Германия и Европа потеряли свой невероятный потенциал.
По его мнению, это произошло из-за затягивания реформ и ограничения предпринимательской свободы.
"Мы осознаем эти проблемы. И Германия, и Европа потеряли невероятный потенциал роста в последние годы. Затягивая реформы и чрезмерно ограничивая предпринимательские свободы и личную ответственность. Мы сейчас это изменим.
Мы должны существенно сократить бюрократию в Европе. Единый рынок когда-то создавался как самая конкурентная экономическая зона в мире, но вместо этого мы стали мировыми чемпионами чрезмерного регулирования. Это должно закончиться", — подчеркнул Мерц.
