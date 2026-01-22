Німеччина та Європа змарнували свій економічний потенціал — Мерц у Давосі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі у Давосі. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про втрачений економічний потенціал Європи та ФРН. За його словами, ситуація потребує рішучих змін у підходах до розвитку та управління.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Мерц про втрачений потенціал Європи

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Європа змарнували свій неймовірний потенціал.

На його думку, це сталося через затягування реформ та обмеження підприємницької свободи.

"Ми усвідомлюємо ці проблеми. І Німеччина, і Європа змарнували неймовірний потенціал зростання останніми роками. Зятягуючи реформи та надмірно обмежуючи підприємницькі свободи й особисту відповідальність. Ми зараз це змінимо.

Ми повинні суттєво скоротити бюрократію в Європі. Єдиний ринок колись створювався як найконкурентніша економічна зона у світі, але натомість ми стали світовими чемпіонами надмірного регулювання. Це має закінчитися", — наголосив Мерц.

Нещодавно Мерц заявив, що німецькі війська можуть бути розміщені в сусідній з Україною країною НАТО.

Нагадаємо, що у новорічній промові Мерц назвав Росію загрозою для Європи.