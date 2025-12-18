Видео
Мерц призвал выделить замороженные активы РФ на поддержку Украины

Мерц призвал выделить замороженные активы РФ на поддержку Украины

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 20:54
Мерц назвал ближайшие дни решающими для Европы и Украины
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ближайшие дни могут стать решающими для Европы. Это касается вопроса поддержки Украины и противостояния российской агрессии.

Об этом он сообщил во время брифинга в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Использование активов РФ

По словам Мерца, Европейский Союз стоит перед важным выбором, который продемонстрирует его способность действовать решительно в условиях продолжающейся войны.

Глава немецкого правительства признал, что среди стран-членов ЕС сохраняются определенные опасения, в частности со стороны Бельгии. Однако, по его словам, эти сомнения можно и нужно преодолеть в ходе совместных обсуждений и поиска компромисса.

"Мое впечатление, что мы можем прийти к согласию. Я понимаю беспокойство некоторых государств-членов, особенно правительства Бельгии", — добавил он.

Канцлер выразил надежду, что ЕС сможет прийти к единому решению, которое станет четким сигналом Москве.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Европа может принять решение о выделении средств из замороженных российских активов уже до конца года.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские лидеры должны сделать простой выбор относительно репарационного кредита Украины, но против этого выступает ряд стран.

финансовая помощь война в Украине Фридрих Мерц поддержка репарации
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
