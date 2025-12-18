Відео
Україна
Мерц закликав направити заморожені активи РФ на підтримку України

Мерц закликав направити заморожені активи РФ на підтримку України

Дата публікації: 18 грудня 2025 20:54
Мерц назвав найближчими днями вирішальними для Європи та України
Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчими днями можуть стати вирішальними для Європи. Це стосується питання підтримки України та протистояння російській агресії.

Про це він повідомив під час брифінгу у Брюселі у четвер, 18 грудня.

Використання активів РФ

За словами Мерца, Європейський Союз стоїть перед важливим вибором, який продемонструє його здатність діяти рішуче в умовах війни, що триває.

Глава німецького уряду визнав, що серед країн-членів ЄС зберігаються певні побоювання, зокрема з боку Бельгії. Однак, за його словами, ці сумніви можна і потрібно подолати у ході спільних обговорень та пошуку компромісу.

"Моє враження, що ми можемо дійти згоди. Я розумію занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду Бельгії", — додав він.

Канцлер висловив сподівання, що ЄС зможе дійти єдиного рішення, яке стане чітким сигналом Москві. 

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський зазначив, що Європа може ухвалити рішення про виділення коштів із заморожених російських активів вже до кінця року.

До цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейські лідери повинні зробити простий вибір щодо репараційного кредиту України, але проти цього виступає низка країн. 

фінансова допомога війна в Україні Фрідріх Мерц підтримка репарації
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
