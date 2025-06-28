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Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:15
Мерц объяснил, почему отказывается от разговоров с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang
Ключові моменти Мерц не планирует говорить с Путиным Трамп дистанцируется от Путина Санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, такие контакты ранее не приводили к деэскалации ситуации в Украине.

Об этом Фридрих Мерц сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

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Мерц не планирует говорить с Путиным

Канцлер Германии вспомнил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Путину в июле прошлого года, а также телефонный разговор бывшего канцлера Германия Олафа Шольца с диктатором РФ.

"Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", — отметил Мерц.

Трамп дистанцируется от Путина

У Мерца спросили, считает ли он, что лидер США Дональд Трамп дистанцируется от Путина. По словам канцлера Германии, американский президент показывает все больший скептицизм и становится более критичным.

"В Европе существует большое согласие в оценке этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", — подчеркнул он.

Санкции против России

Мерц рассказал, что сейчас Сенат США обсуждает возможное внедрение новых санкций против России. Окончательное решение будет принимать Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы Европейский Союз и США работали в унисон над введением более жестких санкций", — добавил канцлер Германии.

Напомним, Мерц осудил жестокие российские обстрелы Украины. По его словам, Путин понимает только язык силы.

Ранее канцлер Германии выразил полную уверенность, что США не выйдут из НАТО.

Германия война владимир путин Украина Россия Фридрих Мерц
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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