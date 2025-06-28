Мерц объяснил, почему отказывается от разговоров с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, такие контакты ранее не приводили к деэскалации ситуации в Украине.

Об этом Фридрих Мерц сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

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Канцлер Германии вспомнил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Путину в июле прошлого года, а также телефонный разговор бывшего канцлера Германия Олафа Шольца с диктатором РФ.

"Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", — отметил Мерц.

Трамп дистанцируется от Путина

У Мерца спросили, считает ли он, что лидер США Дональд Трамп дистанцируется от Путина. По словам канцлера Германии, американский президент показывает все больший скептицизм и становится более критичным.

"В Европе существует большое согласие в оценке этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", — подчеркнул он.

Санкции против России

Мерц рассказал, что сейчас Сенат США обсуждает возможное внедрение новых санкций против России. Окончательное решение будет принимать Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы Европейский Союз и США работали в унисон над введением более жестких санкций", — добавил канцлер Германии.

Напомним, Мерц осудил жестокие российские обстрелы Украины. По его словам, Путин понимает только язык силы.

Ранее канцлер Германии выразил полную уверенность, что США не выйдут из НАТО.