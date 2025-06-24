Мерц заявив, що Путін розуміє лише мову сили

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reutera

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого виступу у Бундестазі засудив жорстокі обстріли України. Він зазначив, що єдина мова, яку розуміє Путін — це "лише мова сили".

Про це інформує Spiegel.

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Говорячи про повномасштабну війну Росії проти України та спроби зупинити її, Мерц зауважив, що для справжнього й тривалого припинення вогню потрібне бажання усіх сторін.

Він нагадав, що Україна неодноразово висловлювала готовність до перемир’я. Натомість Росія не припиняє жорстокі обстріли й продовжує заявляти претензії на територію України.

"Це не той мир, якого ми прагнемо. І це не той мир, якого хоче Україна. Путін розуміє лише мову сили. І тому зараз миротворчість вимагає від нас використання такої мови", — наголосив канцлер.

Водночас він додав, що саме тому ЄС підготував 18-й пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, Мерц зазначив, що зобов'язання союзників значно збільшити свої витрати на безпеку спрямоване не лише на задоволення забаганки президента США Дональда Трампа.

"Ми діємо на основі власних спостережень і переконань. Росія більше, ніж будь-яка інша країна, активно та агресивно загрожує безпеці та свободі по всій Європі. Ми повинні побоюватися, що Росія продовжить свою війну за межами України", — сказав канцлер.

Нагадаємо, що нещодавно Мерц зробив важливу заяву щодо повномасштабної війни в Україні.

Раніше Мерц розповів, чи планує Трамп вийти із Північноатлантичного блоку.