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Канцлер Германии осудил агрессивные атаки РФ

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 18:28
Мерц заявил, что Путин понимает только язык силы
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reutera
Ключові моменти Мерц о войне в Украине и агрессии РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего выступления в Бундестаге осудил жестокие обстрелы Украины. Он отметил, что единственный язык, который понимает Путин — это "только язык силы".

Об этом информирует Spiegel.

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Мерц о войне в Украине и агрессии РФ

Говоря о полномасштабной войне России против Украины и попытках остановить ее, Мерц отметил, что для настоящего и длительного прекращения огня нужно желание всех сторон.

Он напомнил, что Украина неоднократно выражала готовность к перемирию. Зато Россия не прекращает жестокие обстрелы и продолжает заявлять претензии на территорию Украины.

"Это не тот мир, к которому мы стремимся. И это не тот мир, которого хочет Украина. Путин понимает только язык силы. И поэтому сейчас миротворчество требует от нас использования такого языка", — подчеркнул канцлер.

В то же время он добавил, что именно поэтому ЕС подготовил 18-й пакет санкций против России.

В частности, Мерц отметил, что обязательства союзников значительно увеличить свои расходы на безопасность направлено не только на удовлетворение прихоти президента США Дональда Трампа.

"Мы действуем на основе собственных наблюдений и убеждений. Россия больше, чем любая другая страна, активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе по всей Европе. Мы должны опасаться, что Россия продолжит свою войну за пределами Украины", — сказал канцлер.

Напомним, что недавно Мерц сделал важное заявление относительно полномасштабной войны в Украине.

Ранее Мерц рассказал, планирует ли Трамп выйти из Североатлантического блока.

Германия владимир путин война в Украине Россия Фридрих Мерц
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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