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Мерц пояснив, чому не хоче розмовляти з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 13:15
Мерц пояснив, чому відмовляється від розмов з Путіним
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang
Ключові моменти Мерц не планує говорити з Путіним Трамп дистанціюється від Путіна Санкції проти Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, чому не хоче розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, такі контакти раніше не призводили до деескалації ситуації в Україні.

Про це Фрідріх Мерц сказав в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

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Мерц не планує говорити з Путіним

Канцлер Німеччини згадав візит премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Путіна у липні минулого року, а також телефонну розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з диктатором РФ.

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"Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", — зауважив Мерц.

Трамп дистанціюється від Путіна

У Мерца запитали, чи вважає він, що лідер США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна. За словами канцлера Німеччини, американський президент показує дедалі більший скептицизм і стає критичнішим.

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"В Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", — наголосив він.

Санкції проти Росії

Мерц розповів, що наразі Сенат США обговорює можливе впровадження нових санкцій проти Росії. Остаточне рішення ухвалюватиме Трамп.

"Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій", — додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Мерц засудив жорстокі російські обстріли України. За його словами, Путін розуміє лише мову сили.

Раніше канцлер Німеччини висловив повну впевненість, що США не вийдуть з НАТО.

Німеччина війна володимир путін Україна Росія Фрідріх Мерц
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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