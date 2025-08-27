Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мелони назвала ключевое предложение для мира в Украине

Мелони назвала ключевое предложение для мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:53
Италия выступает за гарантии безопасности для Украины
Джорджия Мелони. Фото: Reuters

Италия выступает с предложением предоставить Украине гарантии безопасности. Они похожи на положения статьи 5 НАТО, которая сейчас возглавляет повестку дня переговоров союзников.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, передает La Repubblica.

Реклама
Читайте также:

Италия выступает за гарантии безопасности для Украины

"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", — сказала Мелони.

Премьер Италии считает, что сейчас появился шанс на заключение мирного договора между Украиной и Россией.

"Наконец, после 3,5 лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, в течение которых она просто требовала капитуляции Киева, появился проблеск надежды на переговорный путь", — отметила она.

По словам Мелони, ситуация изменилась благодаря нескольким внешним и внутренним факторам.

"Эти проблески надежды стали возможными благодаря, конечно, инициативе президента США, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и единой поддержке Европы, несмотря на общественное мнение, которое не всегда было убеждено", — добавила итальянский премьер.

Напомним, министр Канады Марк Карни заявил о выделении пакета помощи Украине.

А министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых договоренностях с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Италия НАТО военная помощь Джорджа Мелони война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации