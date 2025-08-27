Відео
Головна Новини дня Мелоні назвала ключову пропозицію для миру в Україні

Мелоні назвала ключову пропозицію для миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 18:53
Італія виступає за гарантії безпеки для України
Джорджія Мелоні. Фото: Reuters

Італія виступає з пропозицією надати Україні гарантії безпеки. Вони схожі на положення статті 5 НАТО, яка наразі очолює порядок денний переговорів союзників.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, передає La Repubblica.

Читайте також:

Італія виступає за гарантії безпеки для України

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", — сказала Мелоні.

Прем’єр Італії вважає, що наразі з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та Росією.

"Нарешті, після 3,5 року, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях", — зазначила вона.

За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки декільком зовнішнім та внутрішнім чинникам.

"Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента США, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи, попри громадську думку, яка не завжди була переконана", — додала італійський прем'єр.

Нагадаємо, міністр Канади Марк Карні заявив про виділення пакета допомоги Україні. 

А міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нові домовленості з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. 

Італія НАТО військова допомога Джорджа Мелоні війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
