Мелания Трамп работает над возвращением детей, похищенных из Украины

Первая леди США Мелания Трамп объявила о наличии прямого канала связи с президентом России Владимиром Путиным. Это касается вопроса возвращения похищенных детей в Украину.

Об этом Мелания Трамп заявила в своем обращении из Белого дома в пятницу, 10 октября.

Мелания Трамп рассказала, что ее представитель непосредственно работает с командой Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с семьями. По ее словам, только за последние сутки удалось вернуть в семьи восемь детей, пострадавших из-за войны в Украине.

"Трех детей отделили от родителей и вывезли в Россию из-за боевых действий на передовой, еще пятерых разлучили с семьями из-за границ, в частности одну девочку вернули из Украины в Россию", — отметила Мелания Трамп.

Она также добавила, что Путин ответил на ее письмо, которое передал Дональд Трамп во время встречи на Аляске, подтверждая готовность к сотрудничеству в этом гуманитарном вопросе.

Ранее в США представили проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией.

Также мы информировали, что в Украине внедрили Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях.