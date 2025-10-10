Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Меланія Трамп розповіла про відповідь Путіна на її лист про дітей

Меланія Трамп розповіла про відповідь Путіна на її лист про дітей

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 23:05
Меланія Трамп працює над поверненням дітей, викрадених з України
Меланія Трамп. Фото: REUTERS

Перша леді США Меланія Трамп оголосила про наявність прямого каналу зв’язку з президентом Росії Володимиром Путіним. Це стосується питання повернення викрадених дітей до України.

Про це Меланія Трамп заявила у своєму зверненні з Білого дому у п'ятницю, 10 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Меланія Трамп повідомила про прямий канал із Путіним 

Меланія Трамп розповіла, що її представник безпосередньо працює з командою Путіна, щоб забезпечити безпечне возз’єднання дітей з родинами. За її словами, лише за останню добу вдалось повернути до сімей вісім дітей, які постраждали через війну в Україні.

"Трьох дітей відділили від батьків і вивезли до Росії через бойові дії на передовій, ще п’ятьох розлучили з родинами через кордони, зокрема одну дівчинку повернули з України до Росії", — зазначила Меланія Трамп.

Вона також додала, що Путін відповів на її лист, який передав Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці, підтверджуючи готовність до співпраці у цьому гуманітарному питанні.

Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.

Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.

США володимир путін діти Росія Меланія Трамп
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації