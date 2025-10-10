Меланія Трамп працює над поверненням дітей, викрадених з України

Меланія Трамп розповіла про відповідь Путіна на її лист про дітей
Перша леді США Меланія Трамп оголосила про наявність прямого каналу зв’язку з президентом Росії Володимиром Путіним. Це стосується питання повернення викрадених дітей до України.
Про це Меланія Трамп заявила у своєму зверненні з Білого дому у п'ятницю, 10 жовтня.
Меланія Трамп повідомила про прямий канал із Путіним
Меланія Трамп розповіла, що її представник безпосередньо працює з командою Путіна, щоб забезпечити безпечне возз’єднання дітей з родинами. За її словами, лише за останню добу вдалось повернути до сімей вісім дітей, які постраждали через війну в Україні.
"Трьох дітей відділили від батьків і вивезли до Росії через бойові дії на передовій, ще п’ятьох розлучили з родинами через кордони, зокрема одну дівчинку повернули з України до Росії", — зазначила Меланія Трамп.
Вона також додала, що Путін відповів на її лист, який передав Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці, підтверджуючи готовність до співпраці у цьому гуманітарному питанні.
Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.
Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.
