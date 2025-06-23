Медведев начал оправдываться перед Трампом за слова о ядерном оружии и Иране — что написал в новом посте

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Россия не планирует поставлять Ирану ядерное оружие. Москва придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия и не нарушает его.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на платформе Х в понедельник, 23 июня, в ответ на сообщение президента США Дональда Трампа о ядерном оружии РФ в Иране.

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Бывший президент России осудил удар США по Ирану, но заверил, что Россия не планирует поставлять Ирану ядерное оружие.

Политик подчеркнул, что в отличие от Израиля, Россия является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому не намерена передавать оружие Ирану.

Медведев также уточнил, что в своем посте, на который отреагировал Трамп, он говорил о возможном участии других стран в поставках оружия Ирану и добавил, что спорить о количестве ядерного оружия бесполезно.

"И нам точно не следует спорить, у кого больше ядерного оружия", — добавил Медведев.

Пост Медведева в Х

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в своем посте в Х допустил возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану.

Ранее мы рассказывали, как США удалось атаковать ядерные объекты Ирана.