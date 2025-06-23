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Головна Новини дня Медведєв "дав задню" після реакції Трампа на його допис про Іран

Медведєв "дав задню" після реакції Трампа на його допис про Іран

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Дата публікації: 23 червня 2025 23:52
Медведєв почав виправдовуватися перед Трампом за слова про ядерну зброю та Іран — що написав у новому пості
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Медведєв пом'якшив свою заяву

Росія не планує постачати Ірану ядерну зброю. Москва дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і не порушує його.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на платформі Х в понеділок, 23 червня, у відповідь на допис президента США Дональда Трампа про ядерну зброю РФ в Ірані.

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Медведєв пом'якшив свою заяву

Колишній президент Росії засудив удар США по Ірану, але запевнив, що Росія не планує постачати Ірану ядерну зброю.

Політик підкреслив, що на відміну від Ізраїлю, Росія є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тому не має наміру передавати зброю Ірану.

Медведєв також уточнив, що у своєму дописі, на який відреагував Трамп, він говорив про можливу участь інших країн у постачанні зброї Ірану і додав, що сперечатися про кількість ядерної зброї марно.

"І нам точно не слід сперечатися, у кого більше ядерної зброї", – додав Медведєв.

Медведєв про Трампа і ядерну зброю
Пост Медведєва в Х

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який у своєму пості в Х допустив можливість передачі Росією ядерної зброї Ірану.

Раніше ми розповідали, як США вдалося атакувати ядерні об’єкти Ірану.

США Іран Дональд Трамп ядерна зброя Дмитро Медведєв Росія
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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