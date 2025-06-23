Медведєв почав виправдовуватися перед Трампом за слова про ядерну зброю та Іран — що написав у новому пості

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Росія не планує постачати Ірану ядерну зброю. Москва дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і не порушує його.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на платформі Х в понеділок, 23 червня, у відповідь на допис президента США Дональда Трампа про ядерну зброю РФ в Ірані.

Реклама

Читайте також:

Медведєв пом'якшив свою заяву

Колишній президент Росії засудив удар США по Ірану, але запевнив, що Росія не планує постачати Ірану ядерну зброю.

Політик підкреслив, що на відміну від Ізраїлю, Росія є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тому не має наміру передавати зброю Ірану.

Медведєв також уточнив, що у своєму дописі, на який відреагував Трамп, він говорив про можливу участь інших країн у постачанні зброї Ірану і додав, що сперечатися про кількість ядерної зброї марно.

"І нам точно не слід сперечатися, у кого більше ядерної зброї", – додав Медведєв.

Пост Медведєва в Х

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який у своєму пості в Х допустив можливість передачі Росією ядерної зброї Ірану.

Раніше ми розповідали, як США вдалося атакувати ядерні об’єкти Ірану.