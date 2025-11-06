Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Медики спасли воина под огнем — Зеленский отметил героев

Медики спасли воина под огнем — Зеленский отметил героев

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 20:53
обновлено: 21:19
Зеленский наградил медиков за спасение бойца под огнем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героической операции военных медиков, которые под сильным огнем врага смогли спасти жизнь раненому бойцу. Глава государства подписал указ о награждении участников этой рискованной миссии государственными наградами.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 6 ноября.

Реклама
Читайте также:

Героическая эвакуация под обстрелами

Президент рассказал, что военнослужащие 1-го отдельного медицинского батальона совершили уникальную операцию на востоке Украины. Они эвакуировали раненого воина прямо из-под плотного российского огня, используя наземный медицинский комплекс. Несмотря на шесть неудачных попыток, они не отступили — и седьмая оказалась успешной.

Медики спасли воина под огнем — Зеленский отметил героев - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас воин в безопасности, проходит лечение", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил медиков фронта, которые рискуют собой, чтобы вернуть раненых домой живыми.

Напомним, что Владимир Зеленский во время визита на командный пункт бригады "Птицы Мадьяра" лично поздравил воинов Сил беспилотных систем и наградил их за выдающиеся заслуги.

Ранее мы также информировали, что президент подытожил результаты поездки в Донецкую и Днепровскую области, обозначив дальнейшие шаги по поддержке украинских защитников.

Владимир Зеленский медики награда государственная награда медицина
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации