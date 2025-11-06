Зеленский наградил медиков за спасение бойца под огнем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героической операции военных медиков, которые под сильным огнем врага смогли спасти жизнь раненому бойцу. Глава государства подписал указ о награждении участников этой рискованной миссии государственными наградами.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 6 ноября.

Героическая эвакуация под обстрелами

Президент рассказал, что военнослужащие 1-го отдельного медицинского батальона совершили уникальную операцию на востоке Украины. Они эвакуировали раненого воина прямо из-под плотного российского огня, используя наземный медицинский комплекс. Несмотря на шесть неудачных попыток, они не отступили — и седьмая оказалась успешной.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас воин в безопасности, проходит лечение", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил медиков фронта, которые рискуют собой, чтобы вернуть раненых домой живыми.

Напомним, что Владимир Зеленский во время визита на командный пункт бригады "Птицы Мадьяра" лично поздравил воинов Сил беспилотных систем и наградил их за выдающиеся заслуги.

Ранее мы также информировали, что президент подытожил результаты поездки в Донецкую и Днепровскую области, обозначив дальнейшие шаги по поддержке украинских защитников.