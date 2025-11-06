Видео
Видео

Зеленский анонсировал увеличение финансирования бригад на фронте

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 20:11
обновлено: 21:12
Зеленский анонсировал увеличение финансирования бригад на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский отметил результаты рабочей поездки в Донецкую и Днепровскую области и рассказал о дальнейших шагах по поддержке военных. По его словам, сегодня активно готовится Ставка и несколько других форматов встреч с Министерством обороны и командой Офиса президента для обработки выводов из поездок.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 6 ноября.

Читайте также:

Финансирование ВСУ

Во время встреч с бригадами звучали конкретные вопросы — в частности, относительно тех решений, которые работают, но пока не дают полной эффективности. Командиры боевых подразделений также высказали замечания по поставкам оружия и действиям программ поддержки, требующих оперативного исправления.

Учитывая это, Зеленский пообещал усилить финансирование военных подразделений: направить больше средств бригадам и корпусам, которые несут службу на первой линии, в горячих точках. Отдельно он отметил необходимость расширить возможности армии по приобретению техники, оборудования и комплектующих — над этим должны поработать и чиновники.

Президент также обратил внимание на вопрос списания имущества, которое требует урегулирования, и сообщил, что сейчас прорабатывается новая контрактная основа службы в армии. По его словам, важно, чтобы во всех новых решениях были четкие детали для военнослужащих.

Отдельно Зеленский отдал должное подразделениям и военным, которые реализуют новаторские подходы как в боях, так и в эвакуации и спасении раненых. Он выразил благодарность "всем действительно неравнодушным нашим людям", которые делают все возможное для защиты позиций, уничтожения врага и спасения раненых.

Ранее мы рассказывали, в какие сроки командование должно рассмотреть заявление от имени родственников погибшего военнослужащего на получение государственной выплаты.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах родственники погибшего военного не получат денежной помощи.

Владимир Зеленский Донецкая область Днепропетровская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
