Зеленский анонсировал увеличение финансирования бригад на передовой

Президент Владимир Зеленский отметил результаты рабочей поездки в Донецкую и Днепровскую области и рассказал о дальнейших шагах по поддержке военных. По его словам, сегодня активно готовится Ставка и несколько других форматов встреч с Министерством обороны и командой Офиса президента для обработки выводов из поездок.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 6 ноября.

Финансирование ВСУ

Во время встреч с бригадами звучали конкретные вопросы — в частности, относительно тех решений, которые работают, но пока не дают полной эффективности. Командиры боевых подразделений также высказали замечания по поставкам оружия и действиям программ поддержки, требующих оперативного исправления.

Учитывая это, Зеленский пообещал усилить финансирование военных подразделений: направить больше средств бригадам и корпусам, которые несут службу на первой линии, в горячих точках. Отдельно он отметил необходимость расширить возможности армии по приобретению техники, оборудования и комплектующих — над этим должны поработать и чиновники.

Президент также обратил внимание на вопрос списания имущества, которое требует урегулирования, и сообщил, что сейчас прорабатывается новая контрактная основа службы в армии. По его словам, важно, чтобы во всех новых решениях были четкие детали для военнослужащих.

Отдельно Зеленский отдал должное подразделениям и военным, которые реализуют новаторские подходы как в боях, так и в эвакуации и спасении раненых. Он выразил благодарность "всем действительно неравнодушным нашим людям", которые делают все возможное для защиты позиций, уничтожения врага и спасения раненых.

