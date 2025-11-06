Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на передовій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відзначив результати робочої поїздки на Донеччину та Дніпровщину і розповів про подальші кроки щодо підтримки військових. За його словами, сьогодні активно готується Ставка та кілька інших форматів зустрічей із Міністерством оборони та командою Офісу президента для опрацювання висновків із поїздок.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 6 листопада.

Фінансування ЗСУ

Під час зустрічей із бригадами лунали конкретні питання — зокрема, щодо тих рішень, які працюють, але поки не дають повної ефективності. Командири бойових підрозділів також висловили зауваження щодо постачання зброї та дій програм підтримки, що потребують оперативного виправлення.

З огляду на це Зеленський пообіцяв посилити фінансування військових підрозділів: спрямувати більше коштів бригадам і корпусам, які несуть службу на першій лінії, у найгарячіших точках. Окремо він зазначив необхідність розширити можливості армії з придбання техніки, обладнання та комплектуючих — над цим мають попрацювати і урядовці.

Президент також звернув увагу на питання списання майна, яке потребує врегулювання, та повідомив, що наразі опрацьовується нова контрактна основа служби в армії. За його словами, важливо, щоб у всіх нових рішеннях були чіткі деталі для військовослужбовців.

Окремо Зеленський віддав належне підрозділам і військовим, які реалізують новаторські підходи як у боях, так і в евакуації й рятуванні поранених. Він висловив подяку "усім дійсно небайдужим нашим людям", які роблять усе можливе для захисту позицій, знищення ворога та порятунку поранених.

