Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на передовій

Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на передовій

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 20:11
Оновлено: 21:12
Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на передовій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відзначив результати робочої поїздки на Донеччину та Дніпровщину і розповів про подальші кроки щодо підтримки військових. За його словами, сьогодні активно готується Ставка та кілька інших форматів зустрічей із Міністерством оборони та командою Офісу президента для опрацювання висновків із поїздок.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

Фінансування ЗСУ

Під час зустрічей із бригадами лунали конкретні питання — зокрема, щодо тих рішень, які працюють, але поки не дають повної ефективності. Командири бойових підрозділів також висловили зауваження щодо постачання зброї та дій програм підтримки, що потребують оперативного виправлення.

З огляду на це Зеленський пообіцяв посилити фінансування військових підрозділів: спрямувати більше коштів бригадам і корпусам, які несуть службу на першій лінії, у найгарячіших точках. Окремо він зазначив необхідність розширити можливості армії з придбання техніки, обладнання та комплектуючих — над цим мають попрацювати і урядовці.

Президент також звернув увагу на питання списання майна, яке потребує врегулювання, та повідомив, що наразі опрацьовується нова контрактна основа служби в армії. За його словами, важливо, щоб у всіх нових рішеннях були чіткі деталі для військовослужбовців.

Окремо Зеленський віддав належне підрозділам і військовим, які реалізують новаторські підходи як у боях, так і в евакуації й рятуванні поранених. Він висловив подяку "усім дійсно небайдужим нашим людям", які роблять усе можливе для захисту позицій, знищення ворога та порятунку поранених.

Раніше ми розповідали, в які терміни командування має розглянути заяву від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання державної виплати.

Також дізнавайтеся, за яких обставин родичі загиблого військового не отримають грошової допомоги

Володимир Зеленський Донецька область Дніпропетровська область війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації