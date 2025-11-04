Зеленский отметил воинов "Птиц Мадьяра" — фото

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Сил беспилотных систем с достижениями и отметил их заслуги государственными наградами. Это произошло во время визита его на основной командный пункт 414-й бригады "Птицы Мадьяра".

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский отметил воинов СБС

Глава государства подчеркнул, что СБС — одна из главных составляющих как будущей, так и современной армии Украины, и выразил гордость за то, что защитники ежедневно выполняют важные задачи на благо страны.

На командном пункте президент ознакомился с докладом о структуре, задачах, результатах и стратегии развития Сил беспилотных систем. В разговоре с бойцами обсуждали вопросы самостоятельного оставления части (СОЧ), механизмы возвращения военных к службе и пути усиления кадрового потенциала. Особое внимание уделили собственному производству дронов и конкретным предложениям по следующим этапам развития СБС.

"Горжусь тем, что воины делают ежедневно. Спасибо за защиту Украины и массовое уничтожение врага", — отметил Зеленский, вручая награды тем, кто отличился в службе и операциях.

Зеленский заслушал доклад о СБС. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский встретился с бойцами. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил ключевые задачи развития беспилотных систем. Среди них — формирование и подготовка экипажей, масштабирование и наращивание возможностей подразделений БПС.

Также Александр Сырский подчеркнул, что в условиях численного превосходства противника именно беспилотные системы дают украинским силам шанс сдерживать и уничтожать врага.