Главная Новости дня Сердце армии — Зеленский отметил воинов Сил беспилотных систем

Сердце армии — Зеленский отметил воинов Сил беспилотных систем

Дата публикации 4 ноября 2025 23:00
обновлено: 23:26
Зеленский отметил воинов "Птиц Мадьяра" — фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Сил беспилотных систем с достижениями и отметил их заслуги государственными наградами. Это произошло во время визита его на основной командный пункт 414-й бригады "Птицы Мадьяра".

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

Сердце армии — Зеленский отметил воинов Сил беспилотных систем - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский отметил воинов СБС

Глава государства подчеркнул, что СБС — одна из главных составляющих как будущей, так и современной армии Украины, и выразил гордость за то, что защитники ежедневно выполняют важные задачи на благо страны.

На командном пункте президент ознакомился с докладом о структуре, задачах, результатах и стратегии развития Сил беспилотных систем. В разговоре с бойцами обсуждали вопросы самостоятельного оставления части (СОЧ), механизмы возвращения военных к службе и пути усиления кадрового потенциала. Особое внимание уделили собственному производству дронов и конкретным предложениям по следующим этапам развития СБС.

"Горжусь тем, что воины делают ежедневно. Спасибо за защиту Украины и массовое уничтожение врага", — отметил Зеленский, вручая награды тем, кто отличился в службе и операциях.

Сердце армии — Зеленский отметил воинов Сил беспилотных систем - фото 2
Зеленский заслушал доклад о СБС. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Сердце армии — Зеленский отметил воинов Сил беспилотных систем - фото 3
Зеленский встретился с бойцами. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил ключевые задачи развития беспилотных систем. Среди них — формирование и подготовка экипажей, масштабирование и наращивание возможностей подразделений БПС.

Также Александр Сырский подчеркнул, что в условиях численного превосходства противника именно беспилотные системы дают украинским силам шанс сдерживать и уничтожать врага.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
