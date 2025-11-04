Зеленський відзначив воїнів "Птахів Мадяра" — фото

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Сил безпілотних систем із досягненнями та відзначив їхні заслуги державними нагородами. Це сталося під час візиту його на основний командний пункт 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

Про це повідомив український лідер у Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський відзначив воїнів СБС

Глава держави підкреслив, що СБС — одна з головних складових як майбутньої, так і сучасної армії України, і висловив гордість за те, що захисники щодня виконують важливі завдання на благо країни.

На командному пункті президент ознайомився з доповіддю про структуру, завдання, результати та стратегію розвитку Сил безпілотних систем. У розмові із бійцями обговорювали питання забезпечення захищеного зв'язку (СЗЧ), механізми повернення військових до служби та шляхи посилення кадрового потенціалу. Особливу увагу приділили власному виробництву дронів і конкретним пропозиціям щодо наступних етапів розвитку СБС.

"Пишаюся тим, що воїни роблять щоденно. Дякую за захист України та масове знищення ворога", — зазначив Зеленський, вручаючи нагороди тим, хто відзначився в службі та операціях.

Зеленський заслухав доповідь про СБС. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Зеленський зустрівся із бійцями. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання розвитку безпілотних систем. Серед них — формування та підготовка екіпажів, масштабування та нарощування спроможностей підрозділів БпС.

Також Олександр Сирський підкреслив, що за умов чисельної переваги противника саме безпілотні системи дають українським силам шанс стримувати й знищувати ворога.