Зеленський нагородив медиків за порятунок бійця під вогнем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів про героїчну операцію військових медиків, які під сильним вогнем ворога змогли врятувати життя пораненому бійцю. Глава держави підписав указ про нагородження учасників цієї ризикованої місії державними відзнаками.

Новина доповнюється ...

Реклама