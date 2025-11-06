Зеленський нагородив медиків за порятунок бійця під вогнем

Медики врятували воїна під вогнем — Зеленський відзначив героїв
Дата публікації: 6 листопада 2025 20:53
Оновлено: 21:12
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський розповів про героїчну операцію військових медиків, які під сильним вогнем ворога змогли врятувати життя пораненому бійцю. Глава держави підписав указ про нагородження учасників цієї ризикованої місії державними відзнаками.
