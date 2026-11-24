Боец батальона «Артан». Скриншот из видео «Артана»

В Запорожской области медики спецподразделения "Артан" Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, по которому россияне нанесли удар с помощью FPV-дрона. Трое пострадавших находились в критическом состоянии.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети спецподразделения.

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Как медики ГУР спасали пассажиров автобуса в Запорожье

Военные ехали на дежурство, когда заметили автобус, возле которого находились люди и полицейские. Бойцы остановились и сразу начали оказывать помощь раненым.

По словам медика с позывным "Хирург", в салоне автобуса находились от 10 до 15 человек. Две женщины получили тяжелые травмы ног. Их решили немедленно доставить в стабилизационный пункт. Медлить было опасно из-за угрозы повторного российского удара.

Военный убежден, что россияне целенаправленно атаковали гражданский транспорт.

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"Враг знал, что там остановка общественного транспорта, на 100 процентов. Этот автобус несколько раз в день забирал здесь людей", — рассказал "Хирург".

Эвакуация пострадавших в результате российской атаки

К спасению людей присоединились специалисты Департамента активных действий ГУР, которые работали на стабилизационном пункте. После того как состояние тяжелораненых удалось стабилизировать, их эвакуировали в больницу.

Еще одну пострадавшую с более легкими ранениями военный самостоятельно доставил в областную больницу. Двух человек с осколочными ранениями эвакуировали полицейские. Угрозы их жизни не было.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в медицинские учреждения на безопасной территории.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Медицинскими силами ВСУ полковника медицинской службы Константина Гуменюка. С 2019 года он занимал должность главного хирурга ВСУ и имеет опыт работы в зоне боевых действий.

Также мы сообщали о том, что в Украине впервые провели международный курс военной хирургии и реанимации "Тризуб". При участии иностранных инструкторов обучение прошли восемь хирургов и восемь анестезиологов, которые спасают раненых вблизи фронта.