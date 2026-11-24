Боєць батальйону "Артан". Скриншот із відео "Артану"

У Запорізькій області медики спецпідрозділу "Артан" Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України надали допомогу пасажирам рейсового автобуса, по якому росіяни вдарили FPV-дроном. Троє постраждалих перебували у критичному стані.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на соціальні мережі спецпідрозділу.

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Як медики ГУР рятували пасажирів автобуса на Запоріжжі

Військові їхали на чергування, коли помітили автобус, біля якого перебували люди та поліцейські. Бійці зупинилися та одразу почали надавати допомогу пораненим.

За словами медика з позивним "Хірург", у салоні автобуса перебували від 10 до 15 людей. Дві жінки зазнали тяжких травм ніг. Їх вирішили негайно доправити до стабілізаційного пункту. Зволікати було небезпечно через загрозу повторного російського удару.

Військовий переконаний, що росіяни цілеспрямовано атакували цивільний транспорт.

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"Ворог знав, що там зупинка громадського транспорту, 100 відсотків. Цей автобус кілька разів на день забирав тут людей", — розповів "Хірург".

Евакуація постраждалих внаслідок російської атаки

До порятунку людей долучилися фахівці Департаменту активних дій ГУР, які працювали на стабілізаційному пункті. Після того, як стан важкопоранених вдалося стабілізувати, їх евакуювали до лікарні.

Ще одну постраждалу з легшими пораненнями військовий самостійно доправив до обласної лікарні. Двох людей з уламковими пораненнями евакуювали поліцейські. Загрози їхньому життю не було.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу та доправили до медичних закладів на безпечній території.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Медичних сил ЗСУ полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Він із 2019 року обіймав посаду головного хірурга ЗСУ та має досвід роботи в зоні бойових дій.

Також ми інформували про те, що в Україні вперше провели міжнародний курс військової хірургії та реанімації "Тризуб". За участю іноземних інструкторів навчання пройшли вісім хірургів та вісім анестезіологів, які рятують поранених поблизу фронту.