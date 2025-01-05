McDonald's в России. Фото архивное: росСМИ

Корпорация McDonald's начала регистрировать в России новые товарные знаки. На данный момент известно, что их более 50.

Об этом сообщает Ateo Breaking в воскресенье, 5 января.

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Ряд СМИ предполагают, что это может быть связано с возвращением заведений быстрого питания в Россию. Однако официальной информации нет.

Товарные знаки McDonald's. Фото: Ateo Breaking

Существует также версия, что компания регистрирует эти знаки для сохранения прав на бренд и предотвращения их использования третьими лицами.

Пост Ateo Breaking. Фото: скриншот

Напомним, российская экономика сталкивается с большим давлением из-за расходов на войну, дефицита рабочей силы и коррупции. Это затрудняет функционирование оборонно-промышленной базы и экономическую стабильность страны.

Ранее сообщалось, что США могут снять санкции с России, если будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Однако экспорт российских энергоносителей будет обложен сбором, и эти средства направят на восстановление.