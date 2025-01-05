McDonald's у Росії. Фото архівне: росЗМІ

Корпорація McDonald's почала реєструвати в Росії нові товарні знаки. Наразі відомо, що їх понад 50.

Про це повідомляє Ateo Breaking у неділю, 5 січня.

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Низка ЗМІ припускають, що це може бути пов'язано з поверненням закладів швидкого харчування в Росію. Однак офіційної інформації немає.

Товарні знаки McDonald's. Фото: Ateo Breaking

Існує також версія, що компанія реєструє ці знаки для збереження прав на бренд та запобігання їх використанню третіми особами.

Допис Ateo Breaking. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська економіка стикається з великим тиском через витрати на війну, дефіцит робочої сили та корупцію. Це ускладнює функціонування оборонно-промислової бази та економічну стабільність країни.

Раніше повідомлялося, що США можуть зняти санкції з Росії, якщо буде досягнуто мирної угоди з Україною. Однак експорт російських енергоносіїв буде обкладено збором, і ці кошти спрямують на відновлення.