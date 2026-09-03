Россия проводит массированные атаки с использованием дронов: ПВО уничтожила 135 целей

Мобильная огневая группа. Фото: Национальная гвардия Украины/Facebook

В ночь на 3 сентября российские войска совершили массированную атаку на Украину, запустив 163 ударных беспилотника различных типов. По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 135 вражеских целей, однако зафиксированы попадания в 15 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Украину в ночь на 3 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отметили в сообщении, что атака началась еще в 18:00 2 сентября. Российские войска применили 163 ударных беспилотника, среди которых были дроны типа Shahed, в частности реактивные, а также S8000 "Бандероль", "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Примерно половину запущенных ударных БПЛА составляли реактивные дроны.

Беспилотники противник запускал со сторон Миллерово, Орла, временно оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 135 вражеских беспилотников. Среди уничтоженных и подавленных целей — Shahed, в частности реактивные, "Герберы" и БПЛА других типов.

Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках.

Еще в четырех местах зафиксировали падение сбитых российских беспилотников и их обломков.

В Воздушных силах призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Информация о количестве сбитых целей. Фото: Воздушные Силы ВСУ/Facebook

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил — в сентябре Германия передаст Украине новые комплексы ПВО. Отдельно лидеры уделили внимание Drone Deal. Президент сообщил, что стороны уже завершают подготовку текста соглашения, которое, по его словам, усилит возможности для защиты как Украины, так и Германии.

Также мы сообщали, что Россия продолжает систематические атаки реактивными дронами. В то же время коммерческий директор украинской оборонно-технологической компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко рассказал в эфире День.LIVE, что через 1–1,5 месяца Украина будет сбивать до 90 % реактивных "Шахедов" РФ.